Глава Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед таганрожцами

В ходе публичного мероприятия сможет высказаться и задать вопросы любой житель города.

27 ноября состоится отчет о деятельности администрации Таганрога за 2025 год, с которым выступит глава города Светлана Камбулова. Она детально расскажет об итогах уходящего года и планах на будущий.

Перед отчетом, который пройдет в формате публичного мероприятия в ГорДК, состоится прием граждан заместителями главы администрации.

«Каждый житель сможет задать вопросы и высказать предложения. Специально для этого с 20 ноября по 1 декабря 2025 года будет организована горячая линия», — сообщила Светлана Камбулова.

Горячая линия будет работать по рабочим дням, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье – выходные. Свои вопросы и предложения можно направить двумя способами: по телефону: 8 (8634) 312-777. Через электронную почту: media@tagancity.ru (по специальной форме обратной связи).

Отчет главы Таганрога состоится 27 ноября, в 17.00, в ГорДК, по адресу ул. Петровская, 104/1. Прием граждан заместителями начнется в 16.00, также в ГорДК.

«Подробный отчёт будет размещен в газете «Таганрогская правда», на официальном портале администрации города, а ключевые моменты буду размещать на своей официальной странице в рубрике «Итоги года», — сообщила таганрожцам глава города. — Подчеркну, что ваше активное участие и поддержка являются основой всех наших достижений и залогом успешного будущего».

