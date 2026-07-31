Автовокзал Таганрога открыл новый регулярный маршрут в Донецк, с картой «Мир» поездка будет дешевле

С 23 июля с автовокзала Таганрога начал работать новый регулярный маршрут в Донецк. Он появился в расписании на постоянной основе после того, как специалисты проанализировали пассажиропоток и учли запросы жителей, для которых это направление оказалось востребованным, сообщили в городской администрации.

Рейс отправляется ежедневно в 08.00 от здания автовокзала Таганрога и прибывать в конечный пункт в 11.20. Таким образом, время в пути составит три часа двадцать минут.

Кроме того, на автовокзале действует акция: при оплате билетов в кассах картой «МИР» пассажирам возвращается 10 процентов от стоимости билета. Как отмечают организаторы, это должно помочь снизить транспортные расходы, что особенно актуально летом, когда жители и гости региона активно путешествуют по России.

Сейчас автовокзал ежедневно предлагает пассажирам прямые рейсы по многим направлениям, включая Москву, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Ростов, Гуково, Куйбышево, Матвеев Курган, Григорьевку, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Донецк Южный, Торез, Снежное, Егорлыкскую, Севастополь, Новоазовск, Геническ, Сальск, Буденновск, Целину, Тихорецк, Шахты, Мытищи, Морозовск, Харцызск, Волноваху, Стаханов и другие. Также доступны востребованные стыковочные направления через Ростов — Владикавказ, Геленджик, Джубга, Ейск, Майкоп, Ялта и другие.

Возврат 10 процентов по карте «Мир» распространяется на все перечисленные маршруты, включая новый рейс до Донецка. Уточнить полный список направлений можно в кассах и справочной службе автовокзала. Акция продлится до 30 сентября нынешнего года включительно.

Ранее мы рассказали, что С 30 июля дополнительный поезд Москва — Анапа ежедневно курсирует через Ростов.

Фото из архива