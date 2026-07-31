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Под Таганрогом директор предприятия получил срок после того, как его работник насмерть сбил коллегу на погрузчике

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Под Таганрогом руководитель коммерческой организации признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель человека, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Таганрога

Трагедия произошла на производственной базе в Неклиновском районе, где один из сотрудников, управляя фронтальным погрузчиком, насмерть сбил своего коллегу.

Как установили следствие и суд, директор организации допустил к работе двух работников, которые не прошли в установленном порядке обучение по охране труда, инструктажи по технике безопасности, стажировку и проверку знаний. Кроме того, один из сотрудников не имел права управления транспортным средством, на котором ему предстояло выполнять трудовые функции. Именно этот работник 31 марта минувшего года при движении задним ходом на территории производственной базы совершил наезд на второго сотрудника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с обеспечением безопасных условий труда для работников, сроком на 2 года.

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Фото rostov.sledcom.ru

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