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Пять испорченных хулиганами автобусных остановок отремонтировали в Таганроге

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В Таганроге завершили ремонт пяти автобусных остановочных павильонов — на всех объектах заменили остекление. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

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Новые стекла появились на остановках в разных районах города: на улице Чехова — у Авиационного колледжа и в районе переулка А. Глушко, а также на улицах Социалистической (остановка «Дача»), Портовой (остановка «Порт») и Александровской (остановка «Пер. Гоголевский»).

В коммунальной службе напомнили, что остановочные павильоны — это общественное имущество. Горожанам предлагают бережно к нему относиться: не расклеивать объявления, не царапать поверхности и объяснять детям, почему важно уважать то, что сделано для общего удобства.

Если вы заметили факты порчи имущества, об этом просят сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону: 8 8634 43-14-06.

Ранее мы рассказали, что транспортное обслуживание в Таганроге постоянно корректируется на основе обращений жителей.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда

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