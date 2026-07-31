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Задолжавшую 1,5 млн рублей за свет УК из Таганрога привлекли к административной ответственности

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Управляющая компания из Таганрога привлечена к административной ответственности за несоблюдение лицензионных требований, связанных с оплатой электроэнергии. Об этом сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

#ЖКХ

По данным ресурсоснабжающей организации, во втором квартале нынешнего года совокупная задолженность 41 компании за электричество достигла 60 млн рублей. В число неплательщиков вошли организации из Ростова, Батайска, Зверево, Волгодонска, Новочеркасска и других муниципалитетов. К административной ответственности за нарушение лицензионных требований привлечены три участника антирейтинга. Среди них ООО УО «СервисСтрой-ЮГ» из Таганрога с долгом в 1,5 млн рублей, ООО «УК Мой дом» из Волгодонска с задолженностью 1,3 млн рублей, а также ООО «УК «Мой Ростов» — 114 тыс. рублей.

«Привлечение к административной ответственности с последующим лишением лицензии является одной из эффективных мер защиты граждан от недобросовестных управляющих компаний, она препятствует нецелевому использованию средств и некачественному оказанию услуг», — отметила директор департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует жителям Ростовской области при выборе управляющей компании уточнять сведения о ее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

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Изображение от www.slon.pics на Magnific

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Таганрогская правда

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