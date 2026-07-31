В Таганроге эвакуировали на спецстоянку брошенные на улицах города автомобили

31 июля в Таганроге провели мониторинг, направленный на выявление транспорта, брошенного владельцами. Как сообщили в МКУ «Благоустройство», по итогам осмотра в список таких автомобилей включили машины, найденные по четырем адресам.

Это автомобили, оставленные на улице Конторской, 84, на пересечении улиц Сызранова и Чучева, на улице С. Шило, 239, а также на улице Галицкого, 22.

Кроме того, в этот же день была выполнена принудительная эвакуация двух транспортных средств, владельцы которых не выполнили официальное требование вывезти свои машины. Автомобили доставили на специализированную стоянку МКУ «Альтернатива».

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога опровергла слухи о разбросанных взрывоопасных предметах на городских улицах и детских площадках.

Фото МКУ «Благоустройство»