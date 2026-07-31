Главная » #ЖКХ

В Таганроге эвакуировали на спецстоянку брошенные на улицах города автомобили

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

31 июля в Таганроге провели мониторинг, направленный на выявление транспорта, брошенного владельцами. Как сообщили в МКУ «Благоустройство», по итогам осмотра в список таких автомобилей включили машины, найденные по четырем адресам.

#ЖКХ

Это автомобили, оставленные на улице Конторской, 84, на пересечении улиц Сызранова и Чучева, на улице С. Шило, 239, а также на улице Галицкого, 22.

Кроме того, в этот же день была выполнена принудительная эвакуация двух транспортных средств, владельцы которых не выполнили официальное требование вывезти свои машины. Автомобили доставили на специализированную стоянку МКУ «Альтернатива».

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога опровергла слухи о разбросанных взрывоопасных предметах на городских улицах и детских площадках.

Фото МКУ «Благоустройство» 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости Таганрог транспорт эвакуация
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru