Афиша Таганрога: планируем интересный маршрут для солнечных августовских выходных

Вот и подходит к концу еще одна рабочая неделя, а вместе с ней завершается второй месяц лета и наступает август. Он встретит нас жаркой и сухой погодой. Предстоящие выходные будут солнечными и приветливыми. Провести их нужно весело и интересно, ведь насыщенные событиями суббота и воскресенье должны дать положительный заряд на последующие пять рабочих дней.

Городские учреждения культуры традиционно подготовили много интересных мероприятий. Новые игровые программы для детей и мастер-классы пройдут в парке им. Горького. Выставка красивейших вышитых картин продолжается в Чеховской библиотеке. Театр-студия «Люди» покажет два спектакля. На пешеходную экскурсию по исторической части города зовет Таганрогский художественный музей. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

1 августа в 11.00 и в 17.00 — игровая программа для детей «Путешествие в кошачье царство».

2 августа в 11.00 и в 17.00 – игровая программа «Крылатая пехота».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

1 августа в 11.00 — творческая мастерская «Зайчик из джута». В 16.00 – творческая мастерская «3D-код в трамвае: роботы оживают».

2 августа в 11.00 – творческая мастерская «Воздушный десант». В 16.00 – творческая мастерская «3D-код в трамвае: роботы оживают».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8(8634)38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная мемориальная выставка мастера декоративно-прикладного творчества Людмилы Еюкиной «Картины, созданные нитью». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

1 августа в 10 часов — пешеходная экскурсия «По следу Черного кота» по исторической части города.

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

1 августа в 18 часов — драма «Яма».

2 августа в 18 часов – литературно- пластический спектакль «Поэт-Женщина-Жена».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская,9, тел. 8 (8634)61-14-66)

1 августа с 11 до 16 часов – работа выставки «Защитники Родины. Вчера и сегодня». В тот же день в 11 и 16 часов – обзорная экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад».

2 августа с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8(8634) 39-42-76)

1 августа в 10 часов – тематическая пешеходная экскурсия «От «Домика» до «Родовой усадьбы».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8(8634) 61-27-82)

1 августа в 10 часов – тематическая экскурсия «История одного торгового предприятия».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8(8634) 38-34-96)

1 и 2 августа в 12 часов – тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу» — знакомство с постоянной экспозицией музея.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8(8634) 61-43-33)

1 августа в 15 часов – тематическая экскурсия «Город мечты. История строительства, разрушения и возрождения Таганрогской крепости в период правления Петра I и Екатерины II».

2 августа в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8(8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и в 17 часов) для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8(8634) 61-36-73)

1 августа в 15 часов — обзорная экскурсия по музею «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Фото Сергея Плишенко