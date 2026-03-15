Юные самбисты Арина Сафроненкова, Марк Тамберг и Марк Прозоровский завоевали золотые медали клубного турнира в Таганроге

В Таганроге, в спортзале, занимающем весь верхний этаж центрального павильона «Фестиваль» торгового комплекса «Радуга», студенческий спортивный клуб самбо и дзюдо Таганрогского института имени А.П. Чехова провел открытый клубный турнир по самбо среди младших юношей и девушек.

Как рассказал создатель и руководитель этого спортклуба Константин Чайкин, среди его воспитанников не только студенты, но и мальчики с девочками, ради которых и были организованы соревнования, собравшие более 70 участников из Таганрога, Ростова, Волгодонска и Новочеркасска.

Наши земляки, которых тренируют Константин Чайкин и его коллеги, в своих весовых категориях завоевали в общей сложности 18 медалей, причем трое из них — Арина Сафроненкова, Марк Тамберг и Марк Прозоровский – поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Ранее мы рассказали, что спортсмены из Таганрога стали победителями и призерами соревнований по спортивному ориентированию.

Фото с официальной страницы ВКонтакте ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова