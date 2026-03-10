Спортсмены из Таганрога стали победителями и призерами соревнований по спортивному ориентированию

На их счету 10 медалей, в том числе две золотые.
В станице Старочеркасской прошли соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Международному женскому дню 8 марта. В них приняли участие более 50 спортсменов из Таганрога, десять из которых стали победителями и призерами.
По итогам соревнований первые места завоевали Егор Матросов и Анастасия Василиотти, вторые места в активе Марии Котик и Анны Гончаренко. Третьими в ходе стартов были Аврора Пройдисвет, Анастасия Масловская, Анастасия Зубкова, Илья и Александр Матросовы, а также Светлана Сорокина.
В федерации спортивного ориентирования Таганрога отметили отличную организацию соревнований.
Фото: ВК «Таганрог спортивный»
