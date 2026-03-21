Юные футболисты Таганрога обыграли сверстников ФК «Ростов» на пути к «бронзе» престижного турнира

Юные футболисты Таганрога 2017 года рождения завоевали бронзовые медали высшей лиги первенства Ростова-на-Дону, успешно завершив сезон под руководством тренера Александра Карнаухова.

Новости Таганрога

Воспитанники спортивной школы №3 заняли почетное третье место в престижном турнире, где выступали сильнейшие детские коллективы Ростовской области, включая ведущие академии и профессиональные школы.

Сезон для команды начался непросто — два стартовых поражения потребовали времени на адаптацию к высокому уровню соперников. Однако тренерский штаб и юные футболисты сумели перестроить игровую модель, что привело к впечатляющей серии из шести побед подряд и одной ничьей.

«На пути к «бронзе» таганрожцы обыграли всех прошлогодних лидеров, включая признанного гранда областного футбола — детскую команду ФК «Ростов». Этот матч стал ярким подтверждением возросшего мастерства наших спортсменов. От первого места команду отделили всего 2 очка, что подчеркивает ее потенциал в борьбе за самые высокие места», — рассказали в комитете по физической культуре и спорту Таганрога.

Третье место в престижном региональном первенстве — значимое достижение для города. Воспитанники СШ-3 достойно представили Таганрог, продемонстрировав волю к победе и командный дух.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

