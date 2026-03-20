Главная » Новости Таганрога

Таганрогские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЮФО и СКФО

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Лучшим игроком сборной Дона признана таганроженка София Шевченко.

В Кисловодске завершилось первенство ЮФО и СКФО по волейболу среди команд девушек до 15 лет. Сборная Ростовской области стала серебряным призером первенства.

В составе донской сборной выступали воспитанницы таганрогской спортивной школы №3.Это Ксения Ларина, Вера Горбатова, София Рыбина и София Шевченко. Лучшим игроком сборной Ростовской области признана София Шевченко.

Тренирует девушек Екатерина Черчага. «Поздравляем тренера и спортсменок с отличным результатом! Желаем продолжать двигаться вперед и достигать новых высот!» — говорится в сообщении на страничке спортшколы.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

волейбол новости спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru