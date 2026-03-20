Таганрогские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЮФО и СКФО

Лучшим игроком сборной Дона признана таганроженка София Шевченко.

В Кисловодске завершилось первенство ЮФО и СКФО по волейболу среди команд девушек до 15 лет. Сборная Ростовской области стала серебряным призером первенства.

В составе донской сборной выступали воспитанницы таганрогской спортивной школы №3.Это Ксения Ларина, Вера Горбатова, София Рыбина и София Шевченко. Лучшим игроком сборной Ростовской области признана София Шевченко.

Тренирует девушек Екатерина Черчага. «Поздравляем тренера и спортсменок с отличным результатом! Желаем продолжать двигаться вперед и достигать новых высот!» — говорится в сообщении на страничке спортшколы.

