Юные борцы из Таганрога Марк Прозоровский и Марк Тамберг завоевали золото на четырех апрельских соревнованиях

В апреле юные воспитанники Студенческого спортивного клуба самбо и дзюдо Таганрогского института имени А.П. Чехова успешно выступили на нескольких выездных и местных соревнованиях.

25 апреля состоялось открытое Первенство муниципальной спортивной школы № 1 города Новочеркасска по самбо среди юношей и девушек. Таганрогские юноши из ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова в своих весовых и возрастных категориях завоевали 5 медалей: Марк Прозоровский и Марк Тамберг – золотые, Мстислав Никифоров – серебряную, Иван Захаров и Борис Романов – бронзовые.

Ранее в Ростове-на-Дону состоялось открытое первенство РФСОО (Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации) «Лидер» по дзюдо среди юношей и девушек 2014-15, 2016-17, 2018-19 г.р. Наши юные земляки и тогда заняли сразу пять призовых мест. Марк Прозоровский и Марк Тамберг в своих весовых категориях взяли «золото», Милана Тамберг и Мстислав Никифоров – «серебро», Максим Редько – «бронзу».

Также таганрогская команда побывала в Новочеркасске, где приняла участие в открытом областном турнире по дзюдо, посвященном Дню космонавтики. В результате Марк Прозоровский, Марк Тамберг и Максим Редько завоевали золотые медали, Борис Романов и Мстислав Никифоров – бронзовые.

А в начале апреля наш город, а именно Студенческий спортивный клуб самбо и дзюдо Таганрогского института имени А.П. Чехова, принимал открытый детский турнир по самбо. Соревнования проходили в спортзале, занимающем весь верхний этаж центрального павильона «Фестиваль» торгового комплекса «Радуга», и собрали свыше 70 спортсменов из Таганрога, Ростова-на-Дону, Шахт и Новочеркасска. Воспитанники местного спортивного клуба в своих весовых категориях завоевали сразу 14 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых. «Золото» взяли: Мия Прозоровская, Марк Прозоровский, Марк Тамберг, Тимофей Цыбин, Тимур Келбиханов и Дамир Керимов.

Руководитель ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова Константин Чайкин поздравил с успехами юных борцов, их тренера Арину Рощевскую, а также их родителей, которые не жалеют на развитие своих детей ни сил, ни времени.

Фото предоставлено ССК самбо и дзюдо ТИ имени А.П. Чехова