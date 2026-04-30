Юные яхтсмены из 14 регионов России вышли на старт в Таганрогском заливе

Победители регаты в Таганроге получат путевки на Летнюю Спартакиаду учащихся.

30 апреля стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога». Более 200 юных спортсменов из разных регионов страны собрались на берегу Таганрогского залива, чтобы побороться за право участвовать в XIII Летней Спартакиаде учащихся России, которая пройдет нынешним летом в Геленджике.

Соревнования проводятся в Таганроге с 2012 года. В этом году в них принимают участие яхтсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Республики Татарстан, Крыма и ДНР. Спортсмены соревнуются в шести классах яхт, демонстрируя мастерство, тактику и скорость.

Торжественное открытие регаты прошло на базе областной спортивной школы олимпийского резерва № 3, информирует dumataganroga.ru. Участников приветствовали министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев, председатель Городской Думы Таганрога Роман Корякин, старший тренер молодежной сборной команды России по парусному спорту Виталий Шелудяков и президент Федерации парусного спорта Ростовской области Игорь Пивоваров.

«Уверен, что команда Ростовской области, в которую вошли и спортсмены из Таганрога, сможет завоевать заветные путевки на XIII Летную Спартакиаду учащихся России. Пожелал всем участникам соревнований удачи, честной борьбы и долгожданной победы», — написал в своем МАХ канале Роман Корякин.

Добавим, что в ходе церемонии открытия регаты члену сборной России по парусному спорту, таганрожцу Ярославу Никушину вручили удостоверение «Мастера спорта России».

Соревнования продлятся до 4 мая, так что у жителей и гостей города есть возможность увидеть захватывающие гонки в акватории Таганрогского залива.

Фото пресс-службы Городской Думы Таганрога