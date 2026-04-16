Юные баскетболисты Таганрога победили на зональном этапе областных соревнований

Команды из Таганрога выиграли во всех возрастных категориях.

13 апреля в спортивном зале школы №37 завершился зональный этап областных соревнований по баскетболу 3х3 «Концерна Росэнергоатом — Школьная лига Ростовской области» сезона 2026 года.

Турнир собрал команды из разных районов региона. Игры получились упорными, с ярким и здоровым соперничеством. Каждый матч держал зрителей в напряжении — неожиданные повороты, эффектные комбинации и самоотверженная игра юных баскетболистов делали встречи по‑настоящему интересными и волнительными. Болельщики активно поддерживали свои команды, создавая энергичный и вдохновляющий фон для состязаний.

Таганрожцы стали победителями в возрастных категориях среди девушек до 15 лет, среди юниорок до 17 лет, среди юношей до 15 лет, среди юниоров до 17 лет. Вторые места — у команд Родионово-Несветайского района, третьи — у сборных Мясниковского района.

Успех таганрогских школьников — закономерный результат серьёзной подготовки и накопленного опыта: ребята продемонстрировали слаженную командную игру, высокий технический уровень и тактическую грамотность. Не менее важную роль сыграло и внутреннее стремление к победе — спортсмены боролись до последней секунды, грамотно использовали сильные стороны состава и уверенно реализовывали ключевые моменты игры, чем заслужили уважение соперников и восхищение болельщиков.

Поздравляем наши команды с заслуженными победами и желаем новых спортивных успехов!

Ранее мы рассказывали о том, что в Португалии таганрогский батутист Ярослав Дущенко стал чемпионом Европы среди юниоров.

Фото: администрация Таганрога

