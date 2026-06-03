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В Таганроге нетрезвая 45-летняя женщина нанесла побои двум полицейским

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Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости Таганрога

Таганрогская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, которая подозревается в применении насилия к сотрудникам транспортной полиции.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удары кулаком в область груди двум сотрудникам линейного отдела. Таким образом она пыталась воспрепятствовать их законной деятельности при исполнении должностных обязанностей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль Таганрогским транспортным прокурором.

Фото: следком РО

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Таганрогская правда

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