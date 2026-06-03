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Кто вправе эвакуировать брошенный автомобиль? Это зависит от статуса земельного участка

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Городские власти могут убрать брошенную машину только с муниципальной земли.

Благоустройство

С 15 по 25 мая в Таганроге было размещено 13 требований о перемещении брошенных и разукомплектованных транспортных средств, сообщили в МКУ «Благоустройство», пояснив, что вопросы эвакуации таких машин напрямую зависят от того, на чьей территории они находятся.

Если автомобиль стоит на муниципальной земле — городских улицах, в скверах или на обочинах дорог общего пользования — его эвакуацией занимается МКУ «Благоустройство».

«Если вы обнаружили такой автомобиль, можете обратиться к нам для проверки и принятия мер по номеру телефона: 8 8634 43 14 06», — обратились в учреждении к жителям города.

Когда речь идет о придомовой территории многоквартирного дома, решать вопрос с брошенным авто должна управляющая компания. Жильцам рекомендуют обращаться по этому поводу в свою УК.

Если же транспорт находится на частной территории — у частного дома, в гаражном кооперативе или на частной парковке — его эвакуация ложится на собственника земельного участка, который действует в рамках законодательства.

Брошенные автомобили не только портят облик городского пространства, но создают ряд неудобств, поэтому власти просят жителей обращаться в соответствующие инстанции, чтобы проблема решалась оперативно.

Фото: МКУ «Благоустройство»

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МКУ "Благоустройство" новости Таганрог
Таганрогская правда

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