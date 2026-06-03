Председатель ЗСРО Александр Ищенко пообещал помощь родителям из Таганрога

Прошел тематический прием «Единой России» в честь Дня защиты детей.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко провел тематический прием «Единой России», приуроченный ко Дню защиты детей.

В ходе встречи он обсудил с многодетной матерью из Таганрога возможность получения компенсации в размере 50% от стоимости обучения одного из детей в Южном федеральном университете. Как отметил Ищенко, областной закон предусматривает такую выплату для многодетных семей. Вместе с сотрудниками управления социальной защиты населения Таганрога будет оказано необходимое содействие в решении этого вопроса.

Кроме того, к председателю обратилась мать 11-летнего мальчика с ограниченными возможностями здоровья из Таганрога. Она попросила организовать отдых для ребенка. Из-за особенностей здоровья мальчику важно попасть в инклюзивную смену с дневным пребыванием в детский оздоровительный лагерь, расположенный недалеко от дома. В Таганроге такой лагерь работает при Станции юных натуралистов. Ищенко пообещал решить этот вопрос в ближайшее время, чтобы ребенок смог полноценно отдохнуть летом.

Фото: канал в МАХ Александра Ищенко