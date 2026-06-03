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Юные регбисты из Таганрога стали победителями областного турнира среди спортсменов до 13 лет

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В финальном матче соперники из Ростова не смогли набрать ни одного очка.

Новости Таганрога

В донской столице состоялись областные официальные физкультурные соревнования по регби среди команд до 13 лет. Спортсмены отделения регби таганрогской спортивной школы №2 в составе сборной Таганрога показали отличный результат и заняли первое место.  

В турнире участвовали шесть сильных команд: четыре из Ростова и две из Таганрога. Путь к пьедесталу сборной Таганрога был уверенным, а в финальном матче юные регбисты продемонстрировали впечатляющую игру, разгромив команду «Ростов-1» со счетом 40:0.  

В спортивной школе от всей души поздравляют юных чемпионов, их тренеров и родителей с этим достижением. Они доказали, что командный дух, упорные тренировки и вера в себя приводят к большим победам.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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