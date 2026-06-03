Главная » Новости Таганрога

Познакомиться с архитектурой старого Таганрога и узнать тайны прошлого можно в ходе пешеходной экскурсии

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Ее организует Таганрогский художественный музей в ближайшую субботу.

Новости Таганрога

6 июня Таганрогский художественный музей проведет пешеходную экскурсию под названием «Прогулка по старому кварталу». Участники смогут по-новому взглянуть на архитектуру старинных улиц города и узнать некоторые тайны его прошлого, сообщают организаторы.

Маршрут экскурсии включает такие объекты, как Тургеневский переулок, Петровская улица и Итальянский переулок. Мероприятие будет интересно как туристам, так и местным жителям, которые смогут открыть для себя что-то новое и необычное о родном Таганроге.

Сбор участников экскурсии — в 12.00, у здания Таганрогского художественного музея по адресу ул. Александровская, 56.

Фото: ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

история Таганрога новости Таганрог Таганрогский художественный музей экскурсии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru