Познакомиться с архитектурой старого Таганрога и узнать тайны прошлого можно в ходе пешеходной экскурсии

Ее организует Таганрогский художественный музей в ближайшую субботу.
6 июня Таганрогский художественный музей проведет пешеходную экскурсию под названием «Прогулка по старому кварталу». Участники смогут по-новому взглянуть на архитектуру старинных улиц города и узнать некоторые тайны его прошлого, сообщают организаторы.
Маршрут экскурсии включает такие объекты, как Тургеневский переулок, Петровская улица и Итальянский переулок. Мероприятие будет интересно как туристам, так и местным жителям, которые смогут открыть для себя что-то новое и необычное о родном Таганроге.
Сбор участников экскурсии — в 12.00, у здания Таганрогского художественного музея по адресу ул. Александровская, 56.
Фото: ТХМ
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