Познакомиться с архитектурой старого Таганрога и узнать тайны прошлого можно в ходе пешеходной экскурсии

Ее организует Таганрогский художественный музей в ближайшую субботу.

6 июня Таганрогский художественный музей проведет пешеходную экскурсию под названием «Прогулка по старому кварталу». Участники смогут по-новому взглянуть на архитектуру старинных улиц города и узнать некоторые тайны его прошлого, сообщают организаторы.

Маршрут экскурсии включает такие объекты, как Тургеневский переулок, Петровская улица и Итальянский переулок. Мероприятие будет интересно как туристам, так и местным жителям, которые смогут открыть для себя что-то новое и необычное о родном Таганроге.

Сбор участников экскурсии — в 12.00, у здания Таганрогского художественного музея по адресу ул. Александровская, 56.

Фото: ТХМ