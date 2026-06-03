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Благодаря помощи таганрогских предпринимателей на остановке по ул. Москатова в Таганроге появилась лавочка

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С просьбой о ее установке к главе Таганрога обратились жители Северного микрорайона вместе с председателем КТОС № 37.

Благоустройство

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что на личном приеме к ней обратились жители Северного района вместе с председателем КТОС № 37. Они пожаловались на отсутствие скамейки на остановке общественного транспорта на улице Москатова. По словам главы, для пожилых людей, которые живут рядом, ожидание автобуса без возможности присесть было серьезной проблемой.

Вопрос удалось решить оперативно — лавочку установили за счет внебюджетных средств. Светлана Камбулова поблагодарила предпринимателей, которые откликнулись и помогли. Она подчеркнула, что из таких небольших, но важных дел складывается любовь к родному городу.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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благоустройство новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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