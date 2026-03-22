Главная » Новости Таганрога

Юниор из Таганрога стал чемпионом России по решению шахматных задач

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Таганрогжец Степан Мамченко одержал победу на Первенстве России среди юниоров по решению шахматных композиций. Этот успех позволяет ему рассчитывать на высокие результаты на предстоящем мировом первенстве.

Турнир, собравший сильнейших молодых шахматистов страны, проходил в Туле. Наш земляк продемонстрировал выдающиеся знания, логику и мастерство, уверенно опередив всех своих соперников. Победа на национальном первенстве является серьезной заявкой на успешное выступление на международной арене.

Желаем Степану дальнейших успехов и ярких побед на Чемпионате Мира.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог шахматы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru