Юниор из Таганрога стал чемпионом России по решению шахматных задач

Таганрогжец Степан Мамченко одержал победу на Первенстве России среди юниоров по решению шахматных композиций. Этот успех позволяет ему рассчитывать на высокие результаты на предстоящем мировом первенстве.

Турнир, собравший сильнейших молодых шахматистов страны, проходил в Туле. Наш земляк продемонстрировал выдающиеся знания, логику и мастерство, уверенно опередив всех своих соперников. Победа на национальном первенстве является серьезной заявкой на успешное выступление на международной арене.

Желаем Степану дальнейших успехов и ярких побед на Чемпионате Мира.

Фото ВК «Таганрог спортивный»