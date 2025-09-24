Юная гимнастка из Таганрога завоевала титул «Мисс Очарование»

Таганрогская гимнастка Юлия Ефименко была удостоена почетного титула «Мисс Очарование» на всероссийских соревнованиях.

В сентябре в городе Раменское Московской области проходило Первенство Общероссийского спортивного объединения «Олимп» по художественной гимнастике «Олимпийские звездочки». В соревнованиях приняли участие спортсменки из 33-х городов России.

Таганрог представляли пять гимнасток. По программе I спортивного разряда (группа B) первое место заняла наша юная землячка Юлия Ефименко. Кроме того, Юлия была удостоена почетного титула «Мисс Очарование».

Фото ВК «Таганрог спортивный»