Главная » Новости Таганрога

Таганроженки завоевали Кубок Ростовской области по пляжному волейболу

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Наши землячки Елена Бородина и Екатерина Перепелица одержали победу на областных соревнованиях по пляжному волейболу.

Новости Таганрога

20-21 сентября в Ростове-на-Дону были проведены соревнования на Кубок Ростовской области по пляжному волейболу. Участвовало 14 женских команд: 13 из областного центра и одна из Таганрога.

В финале таганроженки Елена Бородина и Екатерина Перепелица вели борьбу за золотые медали и Кубок с юными воспитанницами гребного канала Алисой Самбук и Натальей Незнамовой. Исход матча решился на тай-брейке, со счетом 19:17 победу одержали Елена и Екатерина. Поздравляем наших девчат!

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел первый этап фестиваля детского дворового волейбола.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пляжный волейбол спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru