Таганроженки завоевали Кубок Ростовской области по пляжному волейболу

Наши землячки Елена Бородина и Екатерина Перепелица одержали победу на областных соревнованиях по пляжному волейболу.

20-21 сентября в Ростове-на-Дону были проведены соревнования на Кубок Ростовской области по пляжному волейболу. Участвовало 14 женских команд: 13 из областного центра и одна из Таганрога.

В финале таганроженки Елена Бородина и Екатерина Перепелица вели борьбу за золотые медали и Кубок с юными воспитанницами гребного канала Алисой Самбук и Натальей Незнамовой. Исход матча решился на тай-брейке, со счетом 19:17 победу одержали Елена и Екатерина. Поздравляем наших девчат!

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел первый этап фестиваля детского дворового волейбола.

Фото ВК «Таганрог спортивный»