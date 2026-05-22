ЮФУ вошел в топ-10 рейтинга RAEX по пяти направлениям подготовки

В рейтинге по индустрии гостеприимства Южный федеральный университет за год поднялся с 10-го места на 5-е.

Рейтинговое агентство RAEX представило обновленный предметный рейтинг российских вузов на 2026 год, охватывающий 35 направлений. Южный федеральный университет заметно усилил свои позиции, войдя в десятку лучших по нескольким ключевым специальностям.

Согласно данным рейтинга, ЮФУ занял 10-е место в области биотехнологии и биоинженерии, 8-е — в авиационной и ракетно-космической отрасли, 10-е — по экологии, 9-е — по педагогическому образованию и по географии. По большинству этих направлений университет не только попал в топ-10, но и существенно улучшил прошлогодние результаты, обогнав такие крупные вузы, как Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Сибирский федеральный университет (СФУ) и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

Особенно заметным стал прогресс ЮФУ в направлении «индустрия гостеприимства»: вуз поднялся с 10-го места в прошлом году на 5-е. Это лучший показатель университета в данной сфере за всю историю его участия в рейтинге.

Кроме того, ЮФУ вошел в число лидеров по представленности в рейтингах RAEX. Согласно аналитике агентства, университет присутствует в 22 предметных рейтингах из 35 возможных. Это подтверждает его статус одного из самых многопрофильных и системообразующих вузов России.

«Положительная динамика ЮФУ в предметных рейтингах RAEX — это не просто цифры, а отражение системной работы, которая ведется в университете по обновлению образовательных программ. Мы видим, что наши усилия по интеграции науки и образования, а также пересмотр содержания подготовки под реальные запросы экономики дают результат», — отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно.

Рейтинг RAEX оценивает три ключевых параметра: качество подготовки студентов, уровень научно-исследовательской деятельности, востребованность выпускников работодателями, а также репутацию вузов в академической и профессиональной среде. Высокие позиции и положительная динамика ЮФУ подтверждают значимость университета в подготовке высококвалифицированных кадров и развитии современных образовательных практик.

