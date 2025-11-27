ЮФУ и ОАК открыли инженерную аудиторию в мариупольской школе

ЮФУ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) открыли в школе №47 Мариуполя брендированную аудиторию и провели посвящение в инженеры.

Аудитория оснащена современным оборудованием, которое позволяет ученикам Передовых инженерных классов ЮФУ выполнять научно-технические проекты, мотивирует углубленно изучать инженерные дисциплины.

В целях популяризации инженерного образования Южный федеральный университет реализует проект «Передовые инженерные классы ЮФУ». Инициативная работа уже успешно организована в Таганроге (Ростовская область), Невинномысске (Ставропольский край), Мариуполе (Донецкая Народная Республика) и продолжает масштабироваться.

Так, в средней школе №47 города Мариуполя состоялось торжественное открытие специализированной аудитории от Объединенной авиастроительной корпорации и Южного федерального университета. Мероприятие прошло в рамках взаимодействия по системе «Школа-вуз-предприятие» и реализации федерального проекта «Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности» национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Основным моментом церемонии открытия аудитории стало посвящение учащихся в юные инженеры, на котором сотрудники университета и представители ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) вручили школьникам памятные значки как символ их нового статуса.

«В рамках работы ребята приобщаются к среде университета со школьной скамьи, получают ресурсы, знакомятся с преподавателями. Можно сказать, что такой шаг в подготовке позволит привлекать в вуз более мотивированных студентов, которые потом составят кадровый резерв завода», – отметил Илья Щепилов, руководитель проекта по реализации социальных и молодежных программ ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Ранее в Таганроге для учащихся Передовых инженерных классов ЮФУ провели профориентационную экскурсию. Дети не только побывали в ПИШ, но и узнали много нового об истории города.

