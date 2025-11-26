В Таганроге провели профориентационную экскурсию для учащихся Передовых инженерных классов ЮФУ

Дети не только побывали в Передовой инженерной школе, но и встретились с представителями ТАНТК им. Бериева, узнали много нового об истории города.

В таганрогском кампусе Южного федерального университета прошла экскурсия для учеников Передовых инженерных классов ЮФУ. Дети из школ города Мариуполя №47, № 59 и «Невская» им. Ф.Э. Дзержинского познакомились с лабораториями и образовательными пространствами ПИШ «Инженерия киберплатформ».

Знакомство с миром современной инженерии началось с лекции представителей ПАО ТАНТК им. Г. М. Бериева. Школьникам рассказали о деятельности предприятия, возможностях внеучебных стажировок и практик, перспективах трудоустройства. Второй локацией стала лаборатория дивизиона «Приборы, комплексы и системы» ПИШ ЮФУ с эмулятором швартовки надводных судов, где каждый мог попробовать себя в роли штурмана корабля.

Затем ребята посетили Военный учебный центр при ЮФУ. Ещё одной локацией была выбрана корпоративная аудитория RealLab!

«Деятельность компании полностью совпадает с направлениями подготовки студентов кафедры систем автоматического управления. С 2005 года не менее 60% инженерно-технического персонала предприятия являются выпускниками кафедры САУ. Они трудятся в инжиниринговых подразделениях, разрабатывая АСУ ТП и ПМК, занимаются промышленной электроникой, пусконаладкой больших систем, созданием ПО для микроконтроллеров. Важно, что выпускники инженерных направлений востребованны в авиационной и инновационной транспортной отраслях», – рассказала организатор мероприятия, сотрудник ПИШ ЮФУ Валентина Шадрина.

Погружение в научно-техническую среду продолжилось в Политехническом музее Южного федерального университета. Здесь неравнодушными преподавателями и выпускниками собрана огромная экспозиция, демонстрирующая достижения и технические возможности, которыми обладала наша страна в советское время. Представлены экспонаты широкого спектра научных направлений: радиотехника, автоматика и вычислительная техника, авиация и космонавтика, электроника, связь, телевидение, электрогидроакустическая и медицинская техника. Отражена в музее и история Таганрога в годы Великой Отечественной войны, а также роль вуза в развитии науки и техники в нашей стране и за рубежом.

В завершение для юных мариупольцев было организовано посещение музеев и достопримечательностей в исторической части г. Таганрога. Ребята узнали, что город как стартап Петра Великого стал местом, где опробовались европейские методы строительства и военно-инженерного искусства, где служили первые регулярные полки русской армии и стояли первые корабли ВМФ. Здесь рождался новый тип российского городского населения: интернационального, многоконфессионального, поликультурного, легко принимавшего европейские новшества. А сейчас Южный федеральный университет максимально интегрирован в программу развития Таганрога как туристического центра и Ростовской области в целом.

Экскурсия для мариупольских школьников стала частью системной работы ЮФУ и его индустриальных партнеров по профориентации молодежи, в том числе в рамках федерального проекта «Разработка важнейших наукоемких технологий и опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению транспортной мобильности» национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

«Наша цель – не просто рассказать школьникам о профессиях будущего, а вовлечь их в реальную инженерную среду уже сегодня. Экскурсии, встречи с промышленными партнёрами и работа в лабораториях формируют у ребят живое понимание того, как наука становится технологией, а мечта – профессией. Особенно ценно, что такие инициативы объединяют усилия вуза, предприятий и школ – именно так рождается инженерная элита нового поколения», – отметила директор Проектного офиса ПИШ ЮФУ Оксана Короткова.

Добавим, что ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации) не в первый раз оказывает содействие в реализации инициатив с мариупольскими школьниками. Так, в мае 2025 года в рамках проекта «Школа – Вуз – Предприятие» в приморском городе был проведен инженерный фестиваль «На крыльях науки». Фестиваль стал площадкой для популяризации инженерного образования среди молодежи, создания устойчивой партнерской сети ЮФУ в Донецкой Народной Республике.

