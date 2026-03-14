Взял покататься: в Таганроге погоня за пьяным угонщиком закончилась ДТП

В Таганроге возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля, который впоследствии попал в аварию.

Инцидент произошел после того, как знакомый владельца машины взял ключи без спроса, чтобы покататься в нетрезвом состоянии.

В дежурную часть Отдела полиции №2 города Таганрога поступило заявление о пропаже арендованного автомобиля Hyundai Solaris белого цвета. По словам заявителя, транспортное средство было припарковано во дворе жилого дома, а ключи от него находились в квартире.

В ходе проверки было установлено, что машину без разрешения взял знакомый потерпевшего, который накануне вечером пришел к нему переночевать. Подозреваемый, не спросив разрешения, забрал ключи и выехал на автомобиле. Во время движения его начали преследовать сотрудники Госавтоинспекции.

«На требования остановиться он не реагировал и увеличил скорость. На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль получил повреждения, но был возвращен владельцу», — сообщает пресс-служба донской полиции.

Фигурант признал факт угона автомобиля и пояснил, что взял машину «покататься» после употребления спиртных напитков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», а также составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области