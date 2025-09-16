Взлом смартфона и кража персональных данных: станет ли установка Max обязательной для россиян

По последним данным, число пользователей национального мессенджера Max превысило 30 млн. В соцсетях продолжают ходить слухи о том, что его установка на устройства станет обязательной для всех россиян. Так это или нет, разбиралась «Южная служба новостей».

Многие россияне обеспокоены защитой своих личных данных, которые, по их мнению, могут быть украдены через мессенджер Max. Причиной для беспокойства стала информация о том, что приложение будет предустановлено на смартфоны, и каждый россиянин обязан установить его на своё устройство. Некоторые пользователи рекомендуют для защиты персональных данных приобрести отдельный телефон для Max, а основным оставить тот, где приложения нет.

«В начале сентября 2025 года в Сети появились сообщения о том, что привезённые в Россию смартфоны будут вскрывать для установки Мах. Однако механизм такой установки не был объяснён», — пишет ЮСН.

Что говорит законодательство о том, насколько реально обязать всех пользоваться национальным мессенджером? Согласно Федеральному закону от 2 декабря 2019 №425-ФЗ «О внесении изменений в ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей» (закон о предустановке ПО), Max включён в перечень программного обеспечения (в категории мессенджеры), которое должно быть установлено на новые устройства, поставляемые в Россию из-за рубежа.

Важно отметить, что VK Мессенджер включён в список обязательных к предустановке программ еще с 2023 года. Но это не вызвало никаких волнений. В Госдуме также опровергли слухи о вскрытии гаджетов для установки Max, заявив, что все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки, и покупатель получает смартфон в запечатанной упаковке. Представить, как можно заставить всех россиян установить Max, даже теоретически сложно.

Такая мера направлена не против обычных граждан, а против монополизации рынка приложений для общения. Развитие национальных цифровых интеграционных платформ является мировым трендом. В России во всех сегментах популярны национальные платформы, однако в категории мессенджеров исторически доминировали иностранные сервисы.

«Предустановка Max поможет создать равные условия для российских и иностранных разработчиков. Закон не предусматривает обязательного использования предустановленного ПО, включая Max», — резюмирует ЮСН.