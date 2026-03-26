Выездной прием в Таганроге помог решить вопросы с обеспечением льготными лекарствами

В Таганроге прошел выездной прием граждан по вопросам получения льготных лекарств. Мероприятие, организованное в городской поликлинике, позволило жителям напрямую обсудить наболевшие проблемы с руководством областного Минздрава и главным врачом учреждения.

Прием 25 марта провели первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова и главный врач Таганрогской городской поликлиники Татьяна Подлесная. Запись на консультацию велась через специальный чат-бот в мессенджере MAX, также пациентов направляли их лечащие врачи.

В ходе встречи особое внимание уделили ситуации с обеспечением детей, больных сахарным диабетом, необходимыми медикаментами и расходными материалами. По итогам обсуждения принято решение активизировать разъяснительную работу для родителей с привлечением областных специалистов-эндокринологов.

«Одному из пациентов с онкологическим диагнозом удалось получить требуемый препарат сразу после завершения приема. Обращение пенсионерки, перенесшей кардиохирургическую операцию, взяла под личный контроль Татьяна Подлесная. Часть вопросов, поступивших от таганрожцев, были решены в тот же день», — рассказали в Минздраве Ростовской области.

Все остальные обращения зафиксированы и находятся в стадии проработки. Министерство здравоохранения региона намерено и дальше проводить подобные выездные приемы в муниципалитетах, что помогает оперативно реагировать на запросы населения и выстраивать системные решения, основанные на реальных ситуациях.

Фото: МАХ-канал Минздрава РО

