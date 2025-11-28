Второй раз за день в Таганроге объявлена воздушная опасность

В 15.40 28 ноября в Таганроге снова включили систему оповещения. В первый раз о беспилотной опасности жителям объявили в 08.30.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие!», — обратилась к горожанам глава Таганрога Светлана Камбулова.

28 ноября в 15.16 беспилотная опасность объявлена по территории всей Ростовской области.

Напомним, о воздушной опасности в Таганроге сообщалось и прошлой ночью. После ночной атаки повреждения получили два частных дома. Пострадавших среди людей нет.