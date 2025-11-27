В Таганроге снова объявлена воздушная опасность

В 0.17 28 ноября в Таганроге снова включили систему оповещения. В разных районах города раздаются звуки взрывов.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие!», — предупредила горожан глава Таганрога Светлана Камбулова.

Воздушная опасность была объявлена в Таганроге 27 ноября в 09.16. В четверг обошлось без пострадавших и последствий на земле.