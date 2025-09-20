Главная » Благоустройство

Второй осенний субботник провели 20 сентября в Таганроге

20 сентября территориальное управление Таганрога совместно с экономическим блоком администрации города и жителями навели порядок в Комсомольском переулке.

Благоустройство

Таганрожцы работали на участке от улицы Кольцовской до улицы Энгельса. Здесь активисты собрали мусор, ветки, провели обрезку веток и поросли.

Предприятия Таганрога также приняли участие в субботнике. Сотрудники ТАНТК им. Г.М. Бериева убрали площадь Авиаторов и улицу Инструментальную, «Красного котельщика» — улицу Железнодорожную, на участке от улицы Ленина до улицы Московской. Выполнены покос сорной травы, обрезка сухих веток деревьев, удаление поросли, очистка тротуаров от грязи, сбор и вывоз мусора.

Всего в субботниках приняли участие более 100 человек, привлекалось 4 единицы техники, собрано 57 кубометров мусора.

Прихожане храма Всех Святых и студенты колледжа морского приборостроения организовали субботник на территории Старого кладбища — привели в порядок центральную аллею, продолжили расчищать большой участок перед храмом.

«Спасибо каждому участнику, вы сделали большое дело. Это не просто субботник, это дань уважения истории нашего города и памяти предков. Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне и вышел 20 сентября на экологические акции. О месте и времени следующего субботника проинформирую заранее», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, субботники проводятся в городе в рамках осеннего месячника чистоты, который стартовал 11 сентября.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

