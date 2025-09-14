В Таганроге стартовал осенний месячник чистоты

Осенний месячник чистоты в Таганроге продлится до 11 октября.

Первый субботник в рамках осеннего месячника чистоты прошёл 13 сентября в переулке 2-м Новом, 53 и прилегающей территории урочища «Пригородное».

Силами сотрудников Северного отдела территориального Управления, УЖКХ Таганрога, «Водоканала», МУП «Городское хозяйство», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», ООО «Экотранс» и жителей района были выполнены покос травы, обрезка поросли, сбор случайного мусора.

Всего собрано 15 кубометров мусора и скошенной травы.

«Спасибо всем, кто нашел время и принял участие в наведении порядка. О месте и времени следующего субботника обязательно проинформирую заранее», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой