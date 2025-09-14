Главная » Город

В Таганроге стартовал осенний месячник чистоты

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Осенний месячник чистоты в Таганроге продлится до 11 октября.

Город

Первый субботник в рамках осеннего месячника чистоты прошёл 13 сентября в переулке 2-м Новом, 53 и прилегающей территории урочища «Пригородное».

Силами сотрудников Северного отдела территориального Управления, УЖКХ Таганрога, «Водоканала», МУП «Городское хозяйство», МКУ «Приморье», МКУ «Благоустройство», ООО «Экотранс» и жителей района были выполнены покос травы, обрезка поросли, сбор случайного мусора.

Всего собрано 15 кубометров мусора и скошенной травы.

«Спасибо всем, кто нашел время и принял участие в наведении порядка. О месте и времени следующего субботника обязательно проинформирую заранее», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство осень Светлана Камбулова субботник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru