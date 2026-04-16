Врезался в столб ЛЭП: два человека пострадали вечером 15 апреля в ДТП под Таганрогом

Оба пострадавших доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

15 апреля, около 18:35, на 2-м километре автодороги «Восточный подъезд к г.Таганрогу» в Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля «Лада 217130», двигаясь со стороны Таганрога в сторону Ростова-на-Дону по полосе разгона, не смог выбрать безопасную скорость.

При перестроении в основную полосу движения он потерял контроль над автомобилем, что привело к выезду на полосу встречного движения и последующему съезду на обочину. Автомобиль совершил наезд на опору линии электропередач.

«В результате аварии пострадали водитель авто и его 38-летний пассажир. Оба доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения безопасной дистанции, недопустимости отвлечения за рулем и ограничения скорости. Безопасность на дороге – приоритет для всех участников движения.

Фото: ГАИ по РО