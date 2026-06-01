Абитуриентам Таганрога рассказали, как подать документы в вуз по почте

Приемные кампании в большинстве российских вузов стартуют с 20 июня по 25 июля 2026 года. Выпускники школ могут подать документы для поступления по почте, отправив их из любого отделения связи.

Для отправки необходимо оформить заказное письмо или бандероль с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.

«Важно правильно указать адресные данные, включая точный индекс получателя», — поясняет Почта России.

После отправки стоит сохранить квитанцию, выданную в отделении: на ней указан трек-номер, позволяющий отследить перемещение письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. При необходимости сотрудники почты помогут оформить отправку.

Для более быстрой доставки документов абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением (EMS). В этом случае курьер заберет посылку в удобном месте и примет оплату, а упаковку для ускоренных отправлений Почта предоставляет бесплатно.

Фото Почты России

