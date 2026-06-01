Погода в Таганроге 1 июня: потеплеет до +18°, возможен небольшой дождь, средний западный ветер

В первый день лета, 1 июня, в Таганроге прогнозируется потепление. Днем воздух прогреется до +18°, к ночи станет чуть прохладней. Возможен кратковременный дождь. Влажность 54-63%. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду.

В середине недели потепление продолжится, а к субботе, 6 июня, столбик термометра поднимется до +26°. Осадки прекратятся с пятницы, 5 июня. Температура воды в Таганрогском заливе в конце недели поднимется до +23° — вполне комфортное время для купания.

По данным Ростгидромета, 1 июня днем +17°…+18° (по ощущениям +15°), малооблачно. Влажность 54%. Кратковременный дождь возможен с вероятностью в 76%. Ветер западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью температура воздуха составит +12°…+14° (будет ощущаться, как +9°), влажность 63%, облачно с прояснениями. Дождь с вероятностью в 40%. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +19°. Световой день продлится 15 часов 39 минут, убывающая луна. Пыльца активна: злаки, липа.

