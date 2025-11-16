Грецкие орехи, веками считавшиеся полезным продуктом, действительно оказывают уникальное влияние на когнитивные функции, что подтверждается современной наукой.

Однако, как предупреждает Елена Алексенцева, врач общей практики и педиатр ИНВИТРО, неправильное употребление этого суперфуда может навредить здоровью. Специалист объяснила, как грамотно включить грецкие орехи в рацион, чтобы получить максимум пользы для мозга, избежать побочных эффектов и не набрать лишний вес.

Польза грецких орехов обусловлена их богатым составом: жирные кислоты Омега-3 способствуют улучшению мыслительных процессов, защищают от болезни Альцгеймера и деменции, витамины группы B успокаивают нервную систему и повышают концентрацию. Антиоксиданты, такие как витамин E и коэнзим Q10, защищают стенки сосудов, нормализуют давление и снижают уровень плохого холестерина.

Кроме того, орехи содержат важные минералы — цинк, магний, фосфор, калий, железо и кальций, которые необходимы для работы мышц, костей и нервной системы. Цинк улучшает метаболизм и восстановление тканей. Ежедневное употребление небольшого количества грецких орехов помогает дольше сохранять чувство сытости благодаря клетчатке и белку, стабилизирует уровень сахара в крови и контролирует аппетит.

Грецкие орехи особенно рекомендуются будущим и кормящим мамам, школьникам и студентам, спортсменам, людям старше 40 лет, а также тем, кто страдает заболеваниями сердца, испытывает стресс или имеет проблемы со сном.

Этот продукт помогает восполнить энергию, восстановить силы и положительно влияет на общее состояние здоровья.

Что касается профилактики возрастной потери памяти, несколько научных исследований подтверждают эту взаимосвязь. Для достижения результатов рекомендуется ежедневно съедать горсть орехов (примерно 30 граммов), выбирая качественные продукты без соли и консервантов.

«Однако злоупотребление грецкими орехами может привести к негативным последствиям. Из-за высокой калорийности и содержания жиров чрезмерное потребление способствует набору веса и повышению уровня липидов в крови. Сырые орехи иногда вызывают дискомфорт в животе, диарею или метеоризм, особенно если они нетипичны для рациона», — отмечает эксперт.

Вводить грецкие орехи в меню стоит постепенно. Не исключены и аллергические реакции, которые проявляются зудом, сыпью, затруднением дыхания или даже анафилактическим шоком.

Помимо классических симптомов аллергии, возможны покалывание во рту, раздражение слизистой рта или горла, а также мигрень у склонных к таким реакциям людей.

Елена Алексенцева советует наблюдать за своим состоянием после употребления аллергенных продуктов и при подозрениях обращаться к врачу.

