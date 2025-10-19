Осень — время, когда тыква становится особенно популярной. Этот овощ не только вкусен, но и полезен. Однако не все знают, как правильно готовить тыкву, чтобы сохранить её питательные вещества.

Об этом жителям Таганрога рассказала врач-эксперт по ультразвуковой диагностике ИНВИТРО Олеся Ступак.

— В каком виде тыква наиболее полезна и какие витамины содержит?

— Тыква — универсальный овощ, который можно употреблять в разных видах. Сырая тыква богата витаминами и ферментами, что делает её отличным ингредиентом для салатов, смузи и соков. Варёная тыква легко усваивается организмом. Тыквенные семечки содержат много белка, полезных жиров и минералов. Но самым полезным способом приготовления считается запекание. При температуре ниже 180°C сохраняется максимальное количество важных нутриентов, таких как бета-каротин, витамины C и E. Запечённая без добавления лишнего жира и сахара тыква остаётся низкокалорийным продуктом, идеальным для здорового питания.

Запекать тыкву можно по-разному: целиком, кусочками или дольками, добавляя различные специи и приправы. Тыква содержит витамины и минералы, которые положительно влияют на здоровье. Например, витамин А улучшает зрение, состояние кожи и слизистых оболочек. Витамины группы B поддерживают нервную систему и энергетический обмен. Витамин C укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа. Калий полезен для сердца и сосудов, помогая снизить риск гипертонии. Фосфор важен для здоровья костей и зубов. Железо участвует в кроветворении и предотвращает анемию. Каротиноиды обладают антиоксидантными свойствами, защищая клетки от свободных радикалов.

Тыква укрепляет иммунитет, полезна для глаз, сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Она подходит для питания людей с диабетом и улучшает работу печени. Благодаря содержанию триптофана, тыквенные блюда способствуют улучшению сна.

— Когда тыква теряет питательные вещества?

— Длительная варка тыквы приводит к потере витаминов С и группы В, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Высокая температура разрушает полезные жиры, а минеральные соли становятся менее концентрированными. Жареная на масле тыква также теряет свои полезные свойства. Заморозка и повторная разморозка приводят к потере влаги и витаминов. Консервирование с большим количеством соли или сахара снижает питательную ценность продукта.

— Может ли неправильно приготовленная тыква навредить?

— В некоторых случаях тыква может быть вредна. При обострении заболеваний ЖКТ (хронический гастрит с пониженной кислотностью, колит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки) тыква, ощелачивая желудочное содержимое, может раздражать слизистую оболочку. Людям с обострением хронического панкреатита или желчекаменной болезни также стоит избегать тыквы, так как она стимулирует двигательную активность желудка и может вызвать боли. Если у вас была аллергическая реакция на тыкву, лучше отказаться от её употребления.

— Есть ли норма употребления тыквы в день?

— Тыкву лучше употреблять в готовом виде, соблюдая меру. Взрослым рекомендуется съедать около 200-300 граммов в день, детям — не более 100 граммов, и не чаще трёх раз в неделю.

