Врач рассказал жителям Таганрога, почему уборка снега может быть опасной для сердца

На чтение 2 мин Просмотров 41 Опубликовано

Медики рекомендуют избегать уборки снега людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Аномальные снегопады, которые метеорологи называют сильнейшими за полвека, заставляют браться за лопаты не только коммунальщиков, но и обычных жителей, в том числе и таганрожцев. Врачи предупреждают, что такая физическая активность в морозную погоду может нести серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы.

По словам Алексея Никитина, доктора медицинских наук, врача-кардиолога ИНВИТРО, сочетание холода, ветра и перепадов давления во время снегопада вызывает сужение сосудов. Это повышает нагрузку на сердце и риски стенокардии, гипертонических кризов и инфарктов.

«Опасность усугубляет сама работа — интенсивная, часто рывковая, выполняемая на холоде без предварительной разминки. Особенно рискованно поднимать тяжелые, мокрые массы снега, что создает для сердца экстремальную нагрузку, сопоставимую с интенсивной тренировкой», — отмечает эксперт.

Наиболее уязвимы люди старше 40–45 лет, пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, а также те, кто имеет избыточную массу тела и ведет малоподвижный образ жизни.

«Если у человека уже были инфаркт, инсульт, серьезные сердечные заболевания или нестабильное давление, такая нагрузка может быть опасной. В условиях рекордных снегопадов лучше беречь здоровье и по возможности доверить уборку другим», — советует кардиолог.

При этом проблемы могут возникнуть и у внешне здоровых людей. Тревожными сигналами являются боль или чувство сдавления в груди, одышка, резкая слабость, головокружение, холодный пот и перебои в работе сердца. При их появлении работу нужно немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью.

Чтобы снизить риски, если уборки не избежать, эксперт советует работать в спокойном темпе, без резких движений, делать частые перерывы, не поднимать тяжелые объемы снега. Важно тепло одеваться и не выходить на расчистку при плохом самочувствии или повышенном давлении.

Ранее мы рассказывали, что Ростовская область столкнется с морозами до -31° после рекордного снегопада.

Фото Сергея Плишенко

