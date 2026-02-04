Ростовская область столкнется с морозами до -31° после рекордного снегопада

Ростгидромет прогнозирует значительное похолодание в первой декаде февраля.

В Ростовской области после рекордного снегопада ожидается значительное похолодание, сообщила газете «Молот» ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ирина Горохова. По ее словам, снегопад, случившийся 2 февраля, стал уникальным явлением для последнего зимнего месяца.

Синоптик отметила, что февраль в целом ожидается с количеством осадков выше нормы, а температурный режим будет близок к средним значениям, за исключением южных и юго-восточных районов, где прогнозируется более теплая погода.

«В ближайшие дни в регионе местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, которые к концу первой декады февраля перейдут в дождь», — приводит источник данные эксперта.

В первой половине декады в области установится морозная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -18°…-23°, при прояснениях похолодает до -28°. На севере и востоке региона морозы могут усилиться до -31°. Дневная температура составит -12°…-17°, на юге – до -7°С. Потепление начнется ближе к концу первой декады: ночью будет от -1° до -6° (на севере и востоке до -10°), а днем воздух прогреется до 0°.

«В южных районах воздух будет прогреваться до +7 °», — уточнила Ирина Горохова.

Во второй декаде февраля дневная температура может достигать +5°, однако уже в третьей декаде холода вернутся. Ночные показатели составят -4°…-9°, при прояснениях, преимущественно в северной половине области, похолодает до -15°. Днем ожидается -1°…-6°, и лишь в отдельные дни на юге потеплеет до +3°.

В последние дни месяца в регионе вновь прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Фото Олега Хмелеквского