Возможны полярные сияния: жителей Таганрога предупредили о серии мощных магнитных бурь

Пик самой мощной за два месяца магнитной бури придется на 19-21 марта.

На Земле сегодня ожидается самая мощная магнитная буря с начала 2026 года. По прогнозам астрономов, геомагнитные возмущения начнутся ближе к полуночи 19 марта и достигнут пика, сравнимого с событием уровня G4, которое наблюдалось в середине января.

«Буря вызвана сочетанием нескольких факторов, включая серию выбросов плазмы, зафиксированных на Солнце в начале недели. Дополнительное влияние могут оказать корональные дыры, расположенные на стороне светила, обращенной к нашей планете», — сообщает Лаборатория солнечной активности Института космических исследований РАН.

Прогноз за последние сутки неоднократно корректировался в сторону усиления. Ожидается, что общая продолжительность периода возмущений составит около шести суток — до 24 марта. Наиболее интенсивная фаза придется на период с 19 по 21 марта, когда к Земле придут два крупных выброса. Затем, с 22 по 24 марта, последует более слабый «хвост» воздействия от корональных дыр.

«Точный график возмущений при таком серьезном многофакторном событии предсказать сложно, однако высока вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время. Это создаст благоприятные условия для наблюдения полярных сияний. Первая такая возможность может представиться уже в ночь с четверга на пятницу», — поясняет источник.

Пока фиксируются бури, приближающиеся к уровню G3, Кр=7. Согласно шкале космической погоды NOAA, бури данного уровня являются сильными. Они могут привести, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и сбоям в спутниковой навигации.

По мнению эксперта Елены Резник, метеочувствительные или метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь.

