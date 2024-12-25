Эксперты рассказали жителям Таганрога, как влияют на организм человека магнитные бури

25 декабря Ростовская область и Таганрог снова оказались под влиянием магнитной бури, которая утихнет к вечеру. О том, как влияет волнение магнитосферы на организм человека, и стоит ли опасаться магнитных бурь, рассказали эксперты РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Елена Резник, доктор медицинских наук, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

«Действительно, есть метеочувствительные, или метеозависимые, люди, которые могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь. Но в большинстве случаев люди себя накручивают и ожидают неприятные ощущения в дни магнитных бурь, что усугубляют симптоматику. Нужно своевременно обследоваться, найти грамотного врача и выполнять все рекомендации. Так воздействие магнитных бурь будет минимальным».

Эксперт отмечает, что в первую очередь воздействию магнитных бурь подвержены пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями. А вот дети, как правило, магнитные бури никак не ощущают.

Татьяна Мачнева, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

«Самое главное — во время магнитных бурь оказывается воздействие не на здоровье человека, а на электронную аппаратуру, особенно на всё, что связано со спутниками, космической техникой. И на Земле тоже чувствительное оборудование может нарушаться под действием магнитных бурь. Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то четких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными».

Эксперт подчеркивает, что частота магнитных бурь связана с солнечной активностью. Ничего сверхъестественного в этом нет. Солнце является звездой, на нем постоянно случаются термоядерные реакции, выброс коронарной массы. Солнечный ветер доходит до Земли. Это совершенно нормально, происходит много-много лет и пока никаким критическим образом на человечество не повлияло.

Герман Степанов, кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

«С одной стороны, на организм магнитные бури влияют одинаково у всех людей. С другой стороны, у организма, в зависимости от возраста, состояния здоровья, есть разный функциональный резерв. Люди пожилого возраста, «сердечники», будут более подвержены этим влияниям. Различные патологии, такие как инсульт, действительно чаще встречаются как раз в то время, когда была магнитная буря».

Фото: Вспышка M8.9 от 23 декабря 2024 года. Источник: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)