Главная » Новости Таганрога

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в результате инцидента под Таганрогом

На чтение 1 мин Просмотров 94 Опубликовано

При задержании 44-летний мужчина взорвал гранату и погиб на месте, сотрудники полиции получили ранения.

Новости Таганрога

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в селе Николаевка Неклиновского района. Речь идёт о преступлении, предусмотренном ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, сегодня, 19 февраля, в момент обыска, который проводили полицейские в доме, расположенном по переулку Кутузовский в селе Николаевка под Таганрогом, 44-летний мужчина, находившийся в розыске, «оказал сопротивление при задержании и привел в действие взрывное устройство».

В результате мужчина погиб на месте, а сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в БСМП Таганрога. Одному из них понадобилась операция. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в региональном следкоме.

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия следком Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru