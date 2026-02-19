Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в результате инцидента под Таганрогом

При задержании 44-летний мужчина взорвал гранату и погиб на месте, сотрудники полиции получили ранения.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в селе Николаевка Неклиновского района. Речь идёт о преступлении, предусмотренном ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, сегодня, 19 февраля, в момент обыска, который проводили полицейские в доме, расположенном по переулку Кутузовский в селе Николаевка под Таганрогом, 44-летний мужчина, находившийся в розыске, «оказал сопротивление при задержании и привел в действие взрывное устройство».

В результате мужчина погиб на месте, а сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в БСМП Таганрога. Одному из них понадобилась операция. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в региональном следкоме.

Фото: следком РО