Волейболисты авиационного колледжа представят Таганрог на областном финале Спартакиады

На базе Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова в течение семи дней проходили соревнования по волейболу среди команд юношей в рамках муниципального этапа Спартакиады профессиональных образовательных организаций (ПОО). Они стали отборочными к областному финалу и собрали команды девяти образовательных организаций города, в общей сложности – свыше ста спортсменов.

Победителями стали волейболисты ТАВИАК. Дома, говорят, и стены помогают, но ребятам еще больше помогла их прекрасная сыгранность. Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге, наряду с другими специалистами, готовит и тренеров, поэтому неудивительно, что его команды обычно побеждают в муниципальных этапах Спартакиады по всем видам спорта, но на этот раз команда этого учебного заведения была второй. А бронзу завоевали ребята из Таганрогского механического колледжа.

Городской комитет по физической культуре и спорту выразил благодарность руководству ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж имени В. М. Петлякова» за предоставление спортивного зала, а также Федерации волейбола города Таганрога за организацию соревнований на высоком организационном уровне.

Поздравляем команду победителей, а прежде всего – тренера Ирину Николаевну Кнороз, желаем удачи на финальном этапе Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области 2025-2026 учебного года, который пройдет 24-26 апреля в Ростове-на-Дону.

Фото ВК «Таганрог спортивный»