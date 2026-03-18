Волейболистки из Таганрога стали победительницами зоны «Юг» чемпионата России

Команда «Красные крылья – СШОР 13» из Таганрога одержала победу в заключительном туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу в зоне «Юг», который проходил в Элисте.

Наши спортсменки выиграли золотые медали, не потерпев ни одного поражения за все дни соревнований.

Серебро на турнире завоевала команда «Академия ВФВ», а бронзовым призером стала «Волжаночка – ГРАСС УОР». В рамках турнира были отмечены и индивидуальные достижения таганрогских волейболисток.

«Лучшим игроком заключительного тура была признана Ксения Сотурчак. Также по итогам всего этапа в зоне «Юг» награды получили лучшая блокирующая Ульяна Шиянова и самый ценный игрок (MVP) Алиса Ившина», – рассказали в СШОР № 13.

Теперь «Красные крылья» готовятся к финальной части чемпионата России. Турнир запланирован на апрель.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсменка из Таганрога стала бронзовым призером международного турнира по тхэквондо.

Фото: страница СШОР № 13 Вконтакте