Спортсменка из Таганрога стала бронзовым призером международного турнира по тхэквондо

На международном турнире по тхэквондо «Кубок сильнейших спортсменов», который проходил в Минске на базе спортивной базы «Стайки», успешно выступила спортсменка из Таганрога Кристина Нифонтова. На ее счету серебряная и бронзовая медали.

В турнире приняли участие 700 спортсменов из Белоруссии, России, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Кристина завоевала почетное третье место среди юниорок в весе свыше 68 кг, и стала серебряным призером в командных выступлениях.

В комитете по физической культуре и спорту Таганрога поздравили спортсменку, а также не тренера-преподавателя Власа Шаповалова с выдающимися достижениями и пожелали новых побед и успехов на тренировках и соревнованиях.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»