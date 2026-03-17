Спортсменка из Таганрога стала бронзовым призером международного турнира по тхэквондо

Также на ее счету серебряная медаль в командных выступлениях.

Новости Таганрога

На международном турнире по тхэквондо «Кубок сильнейших спортсменов», который проходил в Минске на базе спортивной базы «Стайки», успешно выступила спортсменка из Таганрога Кристина Нифонтова. На ее счету серебряная и бронзовая медали.

В турнире приняли участие 700 спортсменов из Белоруссии, России, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Кристина завоевала почетное третье место среди юниорок в весе свыше 68 кг, и стала серебряным призером в командных выступлениях.

В комитете по физической культуре и спорту Таганрога поздравили спортсменку, а также не тренера-преподавателя Власа Шаповалова с выдающимися достижениями и пожелали новых побед и успехов на тренировках и соревнованиях.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

