«Водоканал»: в нескольких районах Таганрога до конца рабочего дня будет ограничено водоснабжение

Ведутся аварийные работы на городском водоводе.

Сегодня, до 17 часов, будет ограничено водоснабжение в районе, ограниченном ул.Свободы, ул. Водопроводной, ул. Инструментальной, Кислородной пл., переулках, Центральной части город. Об этом сообщает «Водоканал», уточнив, что аварийные работы на системе водоснабжения города сегодня ведутся по адресу пер. Тургеневский, 55.

Ранее таганрожцев предупредили о длительном ограничении водоснабжения — с 29 сентября по 2 октября в связи с проведением профилактических работ на Донском техническом водоводе.

Фото из архива