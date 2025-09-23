Главная » #ЖКХ

В Таганроге 29 сентября на три дня ограничат водоснабжение из-за ремонта на Донводе

На чтение 1 мин Просмотров 363 Опубликовано

29 сентября «Водоканал» Таганрога приступит к проведению профилактических работ на Донском техническом водоводе. Они будут вестись на очистных сооружениях города и станции Танаис. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

В связи с этим с 8.00 29 сентября до 8.00 2 октября подача воды в город будет осуществляться пониженным давлением.

«Подчеркну, что работы проводятся для обеспечения стабильной работы водовода в осенне-зимний период. Прошу всех сделать запас воды. В случае необходимости будет организован подвоз воды», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

И уточнила, что заявки будет принимать аварийно-диспетчерская служба «Водоканала» по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал новости отключение воды ремонт Водовода Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru