В Таганроге 29 сентября на три дня ограничат водоснабжение из-за ремонта на Донводе

29 сентября «Водоканал» Таганрога приступит к проведению профилактических работ на Донском техническом водоводе. Они будут вестись на очистных сооружениях города и станции Танаис. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В связи с этим с 8.00 29 сентября до 8.00 2 октября подача воды в город будет осуществляться пониженным давлением.

«Подчеркну, что работы проводятся для обеспечения стабильной работы водовода в осенне-зимний период. Прошу всех сделать запас воды. В случае необходимости будет организован подвоз воды», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

И уточнила, что заявки будет принимать аварийно-диспетчерская служба «Водоканала» по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Фото из архива