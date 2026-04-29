«Водоканал» Таганрога завершил ремонт на Донводе раньше намеченного срока

Утром 29 апреля городской «Водоканал» завершил аварийно‑восстановительные работы на Донском водоводе.

«В настоящее время идет постепенное заполнение системы водой», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

В некоторых районах Таганрога водоснабжение уже восстановлено. До конца текущих суток вода вернется в дома всех жителей.

29 апреля в связи с проведением ремонтных работ на трех участках Донского технического водовода изменен режим работы 14 учреждений: 8 детских садов (№№ 1, 6, 15, 41, 51, 92, 95, 99); 6 школ (№№ 7, 23, 25/11, 31, 35, 36).

Информация об этом размещена в родительских чатах. 

«Спасибо всем, кто выполнял работы на водоводе, и тем, кто с пониманием отнесся к временным неудобствам», — обратилась к горожанам глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, к ремонту «Водоканал» приступил утром 27 апреля. Работы проводились в хуторе Пятихатки, селе Приморка и на территории городских очистных сооружений. Планировалось завершить их к 23 часам 29 апреля. Однако коммунальщикам удалось сделать это раньше намеченного срока.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

