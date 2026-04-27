«Водоканал» Таганрога задействовал 27 специалистов и 12 единиц спецтехники для ремонта водовода

27 апреля специалисты МУП «Управление «Водоканал» Таганрога приступили к плановому ремонту на трех участках Донского технического водовода диаметром 1420 мм. Работы проводятся в хуторе Пятихатки, селе Приморка и на территории городских очистных сооружений.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, бригада уже завершила ремонт на воздухосборнике, расположенном на трассе водовода. Все этапы выполняются строго по утвержденному графику. Для обеспечения бесперебойного хода работ на объектах задействовано 27 специалистов и 12 единиц спецтехники.

На время ремонта водоснабжение в городе ограничено. Для жителей и социальных объектов организован подвоз технической воды автоцистернами. Оставить заявку на доставку можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: 8(8634) 319-438.

